Squeezie Lemon à la carte Monpazier, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Monpazier.

Squeezie Lemon à la carte 2021-07-31 20:00:00 – 2021-08-04

Monpazier Dordogne

Dans le monde chaotique et extravagant du clown blanc Camilo en duo avec sa partenaire, la danseuse et clown-mime, Mareike Franz.

Les deux artistes proposent un spectacle dont le menu est interchangeable et qui alterne les numéros en solo et en duo.

Dans le monde chaotique et extravagant du clown blanc Camilo en duo avec sa partenaire, la danseuse et clown-mime, Mareike Franz.

Les deux artistes proposent un spectacle dont le menu est interchangeable et qui alterne les numéros en solo et en duo.

Dans le monde chaotique et extravagant du clown blanc Camilo en duo avec sa partenaire, la danseuse et clown-mime, Mareike Franz.

Les deux artistes proposent un spectacle dont le menu est interchangeable et qui alterne les numéros en solo et en duo.

Squeezie Lemon

dernière mise à jour : 2021-07-20 par