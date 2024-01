BATUCAGRAS – DÉFILÉ DU CARNAVAL DE TOULOUSE SQUARE CHARLES DE GAULLE Toulouse, samedi 3 février 2024.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-03

Un grand défilé intitulé « BatucaGras » est organisé au cœur de Toulouse ! Voici un événement pour lancer officiellement le calendrier des événements Carnaval de Toulouse.

La BatucaGras, c’est la rencontre des festivités du Mardi Gras et de la musique traditionnelle du Brésil et des Antilles : la Batucada !

Rendez vous square Charles de Gaulle avec les groupes les plus percussifs de Toulouse : Blocodaqui, Bagass Perkisyon, Samba Résille, Shaking Groove, Tik Tok 31 et Twopikal All Stars !

SQUARE CHARLES DE GAULLE Square du Général Charles de Gaulle

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



