Vouneuil-sur-Vienne Village Vacances Les Chalets de Moulière Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Sports mécaniques à Vouneuil Village Vacances Les Chalets de Moulière Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne

Sports mécaniques à Vouneuil Village Vacances Les Chalets de Moulière, 16 août 2021-16 août 2021, Vouneuil-sur-Vienne. Sports mécaniques à Vouneuil

du lundi 16 août au samedi 21 août à Village Vacances Les Chalets de Moulière

Le Service Jeunesse propose un séjour dans un centre de vacances appartenant à la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine à destination des adolescents de 15 à 17 ans. L’objectif général du séjour est le goût de l’apprentissage, favoriser l’épanouissement du jeune, sensibiliser sur les comportements à risque et proposer des modules de renforcement en français et en mathématiques. Au programme : des activités sportives à dominanate mécanique, des activités de découverte de la campagne, des jeux d’expression et des jeux collectifs, ainsi que différentes activités de renforcement des apprentissages scolaires.

20 euros, sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Village Vacances Les Chalets de Moulière 2 rue des Ardentes, 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T07:30:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Village Vacances Les Chalets de Moulière Adresse 2 rue des Ardentes, 86210 Vouneuil-sur-Vienne Ville Vouneuil-sur-Vienne lieuville Village Vacances Les Chalets de Moulière Vouneuil-sur-Vienne