Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Sport: Grand Chistera Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Sport: Grand Chistera Pau, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Pau. Sport: Grand Chistera 2021-07-29 – 2021-07-29 Complexe de Pelote 452 Bvd du Cami Salie

Pau Pyrénées-Atlantiques Sur le fronton extérieur, démonstration et partie de grand chistera Sur le fronton extérieur, démonstration et partie de grand chistera Sur le fronton extérieur, démonstration et partie de grand chistera section paloise pelote basque dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Pau Adresse Complexe de Pelote 452 Bvd du Cami Salie Ville Pau lieuville 43.33299#-0.36809