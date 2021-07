Alençon Dojo Fabien Canu Alençon, Orne SPORT CONTACT ALENCON – Journée “Portes ouvertes” Dojo Fabien Canu Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Dojo Fabien Canu, le dimanche 26 septembre à 10:00

L’association Sport Contact Alençon acceuille le public le dimanche 26 septembre de 10h à 12h au dojo d’Alençon afin de proposer une découverte des disciples enseignées par le club : Muay Thai, Pancrace et MMA Les initiations sont proposées gratuitement aux enfants et adultes.

Gratuit

Initiations gratuites Dojo Fabien Canu Rue du Pavillon Sainte-Thérèse, 61000 Alençon Alençon Orne

