Spok Festival – Stage pours clowns confirmés Guilvinec, 29 octobre 2021, Guilvinec.

Spok Festival – Stage pours clowns confirmés 2021-10-29 09:30:00 – 2021-10-29 17:30:00 Rue Méjou Bihan Parvis du CLC

Guilvinec Finistère Guilvinec

Le public est un partenaire pour le clown ! En l’espace de trois jours, nous aborderons : le personnage, le jeu sensible, le ludisme et le rapport public. Le jeu clownesque est un jeu physique où jouer c’est du rythme. Nous apprendrons à conscientiser l’expression naturelle en gardant la rythmique émotionnelle pour rester plein face au public et jouer avec tout ce qui vient. Privilégier vivre plutôt que faire pour que le public rit de ce que vous êtes.

Demande d’inscription sur dihun.programmation@gmail.com et on vous envoie la fiche ! Stage dirigé par Daphné Clouzeau, alias «Rosie Volt» – Cie Futilité Publique.

+33 2 98 82 83 56 https://thebegood.fr/spectacles/genres/spok-festival

Le public est un partenaire pour le clown ! En l’espace de trois jours, nous aborderons : le personnage, le jeu sensible, le ludisme et le rapport public. Le jeu clownesque est un jeu physique où jouer c’est du rythme. Nous apprendrons à conscientiser l’expression naturelle en gardant la rythmique émotionnelle pour rester plein face au public et jouer avec tout ce qui vient. Privilégier vivre plutôt que faire pour que le public rit de ce que vous êtes.

Demande d’inscription sur dihun.programmation@gmail.com et on vous envoie la fiche ! Stage dirigé par Daphné Clouzeau, alias «Rosie Volt» – Cie Futilité Publique.

dernière mise à jour : 2021-10-13 par