Combrit Combrit Combrit, Finistère Spok Festival – Cie Merci la rattrape – Ça joue ? Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Spok Festival – Cie Merci la rattrape – Ça joue ? Combrit, 26 octobre 2021, Combrit. Spok Festival – Cie Merci la rattrape – Ça joue ? 2021-10-26 – 2021-10-26 Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade

Combrit Finistère Combrit Deux amis s’affrontent dans une partie d’un jeu dont nul ne connaît les règles, sauf eux. Rempli de prouesses techniques, de tendresse, de surprises et de beaucoup d’humour, ce spectacle est l’histoire jonglée d’un quotidien partagé. Tout public.

A partir de 3 ans +33 2 98 82 37 99 https://thebegood.fr/spectacles/genres/spok-festival Deux amis s’affrontent dans une partie d’un jeu dont nul ne connaît les règles, sauf eux. Rempli de prouesses techniques, de tendresse, de surprises et de beaucoup d’humour, ce spectacle est l’histoire jonglée d’un quotidien partagé. Tout public.

A partir de 3 ans dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Combrit, Finistère Autres Lieu Combrit Adresse Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade Ville Combrit lieuville 47.88371#-4.15507