Loire-Atlantique

du samedi 26 juin au dimanche 27 juin à Maisdon-sur-Sèvre

Le Spéléo Club de Saint-Herblain vous invite à découvrir la spéléologie et à vous initier à ses techniques. **Samedi 26 Juin** à 14H00 sur la falaise de Pont-Caffino (Maisdon sur Sèvres) et **Dimanche 27 juin** toute la journée à Saint Christophe du Roc près de Niort. Descente par un puits artificiel pour découvrir 2Km de rivière souterraine avant de ressortir… par le lavoir du village (!?)

Sur inscription uniquement. Place limitées. La participation à la sortie de dimanche est obligatoirement liée à la présence de l’initié le samedi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T17:30:00;2021-06-27T08:00:00 2021-06-27T19:00:00

