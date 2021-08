Nantes Médiathèque Nord Luce Courville Loire-Atlantique, Nantes Speed Booking et plus si affinités Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre Le VLIPP et l’ECLECTIC sont présents à la médiathèque Luce Courville, mercredi 22 septembre et samedi 25 septembre 2021, pour vous initier au Booktok. Au détour d’un rayonnage, venez vous mettre en scène à travers des vidéos flash de 30 secondes, partagez et donnez envie aux autres lecteurs de découvrir vos coups de cœur littéraires. Et qui sait, de cette expérience, vous en sortirez peut-être transformé·e·s ? Dans le cadre de Nantes Digital Week Médiathèque Nord Luce Courville 1 Rue Eugène Thomas Nantes Nord Nantes

