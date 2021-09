Hérisson Hérisson Allier, Hérisson Spectacles de rentrée du Hérisson Social Club Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Hérisson

Spectacles de rentrée du Hérisson Social Club Hérisson, 25 septembre 2021, Hérisson. Spectacles de rentrée du Hérisson Social Club 2021-09-25 – 2021-09-26

Hérisson Allier Le Hérisson Social Club fait sa rentrée avec 2 spectacles le samedi 25 et le dimanche 26 Septembre 2021. Flippant le dauphin et Rémireille.

Participation libre- prix conseillé 5€- Buvette sur place et grillades le samedi soir. herissonsocial.club@gmail.com dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Hérisson Autres Lieu Hérisson Adresse Ville Hérisson lieuville 46.50699#2.71081