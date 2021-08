Spectacles de l’Epicerie Culturelle à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy, 18 septembre 2021, Bucey-lès-Gy.

Spectacles de l’Epicerie Culturelle à Bucey lès Gy 2021-09-18 – 2021-09-25

Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Envie de passer un agréable moment ? l’association de l’Epicerie Culturelle” est là pour vous divertir et apporter la culture dans les villages !

Pas de programme annoncé car vous le découvrirez au moment venu !

La culture est un moment d’échange, c’est un spectacle gratuit, et pour le côté convivial, on invite les visiteurs à apporter des collations, des boissons et surtout leurs sourires :)

La troupe passera à Bucey-lès-Gy le samedi 18 et 25 septembre à 10h30 au Parc de la Mairie (ancien presbytère).

Pour plus de renseignement veuillez appeler le 03 84 32 93 93.

