Sarthe

le samedi 18 septembre

Il s’agit de parcourir le musée au rythme d’une enquête musicale. Un spectacle ludique, pédagogique et participatif. Les élèves de la maitrise du CRD – sous la direction de Marielle Favre. En partenariat avec les élèves de la maitrise du conservatoire de la ville Carre plantagenêt,musee d’archeologie et d’histoire 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

