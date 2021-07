Herbignac Château de Ranrouët Herbignac, Loire-Atlantique Spectacle « Un renart peut en cacher un autre » Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Une comédie humoristique, cocasse et désopilante ! Participez au talk-show littéraire Touche Pas à Mon Bouquin (TPMB pour les habitués) présenté par le populaire animateur TV Aristide d'Encrin ! Ce soir, il pose ses valises à Herbignac en direct du château de Ranrouët, pour une émission consacrée à la littérature populaire médiévale : au programme, Roman de Renart et fabliaux… Comme d'habitude, des auteurs invités, le grand Quiz et vos appels, chers téléspectateurs ! Compagnie Colin Muset

Château de Ranrouët, Herbignac, Loire-Atlantique
du jeudi 15 juillet au jeudi 19 août

2021-07-15T20:00:00 2021-07-15T21:00:00;2021-07-19T20:00:00 2021-07-19T21:00:00;2021-07-22T20:00:00 2021-07-22T21:00:00;2021-07-26T20:00:00 2021-07-26T21:00:00;2021-07-29T20:00:00 2021-07-29T21:00:00;2021-08-02T20:00:00 2021-08-02T21:00:00;2021-08-05T20:00:00 2021-08-05T21:00:00;2021-08-09T20:00:00 2021-08-09T21:00:00;2021-08-12T20:00:00 2021-08-12T21:00:00;2021-08-16T20:00:00 2021-08-16T21:00:00;2021-08-19T20:00:00 2021-08-19T21:00:00

