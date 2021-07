Spectacle : un ange venu de Prusse Eguisheim, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Eguisheim.

Spectacle : un ange venu de Prusse 2021-07-04 – 2021-07-04

Eguisheim Haut-Rhin

0 EUR Adaptation libre de la trilogie Le Partage du Sang de Jean Egen, par la compagnie du Støken Teartet’.

Durée: 50 minutes.

Tout public à partir de 10 ans.

Avec Lucie Laurent, Marie Schoenbock, Nicolas Umbdenstock.

Tout commence par un hommage.

Un hommage rendu à un gardien de la mémoire, Jean Egen, journaliste et écrivain, qui n’eût de cesse de louer la belle Alsace où il naquit.

Si les Tilleuls de Lautenbach est l’ouvrage le plus connu, c’est avec Le Partage du Sang que la compagnie du Støken vous invite à entrer dans l’univers et la langue de ce chantre alsacien au grand cœur, à travers son adaptation, portée par trois comédiens.

Un ange venu de Prusse est un hymne à l’enfance, où les souvenirs, l’école et surtout les jeunes amours, nous plongent dans le quotidien du petit Louis.

Lors de cette lecture mise en espace et en musique, vous partagerez les méandres de la vie du jeune Louis Freyburger, autour duquel gravitent le sabreur Forbanski, Oncle Fin Bec, Elsa, Emma la main chaude, et d’autres encore.

Un temps suspendu où il fait bon se retrouver tous ensemble, pour rire, pleurer, se souvenir…

Adaptation libre de la trilogie Le Partage du Sang de Jean Egen, par la compagnie du Støken Teartet’. Tout public à partir de 10 ans.

+33 6 87 26 23 00

Adaptation libre de la trilogie Le Partage du Sang de Jean Egen, par la compagnie du Støken Teartet’.

Durée: 50 minutes.

Tout public à partir de 10 ans.

Avec Lucie Laurent, Marie Schoenbock, Nicolas Umbdenstock.

Tout commence par un hommage.

Un hommage rendu à un gardien de la mémoire, Jean Egen, journaliste et écrivain, qui n’eût de cesse de louer la belle Alsace où il naquit.

Si les Tilleuls de Lautenbach est l’ouvrage le plus connu, c’est avec Le Partage du Sang que la compagnie du Støken vous invite à entrer dans l’univers et la langue de ce chantre alsacien au grand cœur, à travers son adaptation, portée par trois comédiens.

Un ange venu de Prusse est un hymne à l’enfance, où les souvenirs, l’école et surtout les jeunes amours, nous plongent dans le quotidien du petit Louis.

Lors de cette lecture mise en espace et en musique, vous partagerez les méandres de la vie du jeune Louis Freyburger, autour duquel gravitent le sabreur Forbanski, Oncle Fin Bec, Elsa, Emma la main chaude, et d’autres encore.

Un temps suspendu où il fait bon se retrouver tous ensemble, pour rire, pleurer, se souvenir…

dernière mise à jour : 2021-06-25 par