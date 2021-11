Deycimont Deycimont Deycimont, Vosges SPECTACLE : TRIO KAZOO Deycimont Deycimont Catégories d’évènement: Deycimont

Vosges

SPECTACLE : TRIO KAZOO Deycimont, 3 décembre 2021, Deycimont. SPECTACLE : TRIO KAZOO Rue principale Mairie Deycimont / Salle communale Deycimont

2021-12-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-03 21:45:00 21:45:00 Rue principale Mairie Deycimont / Salle communale

Deycimont Vosges Deycimont Le grand conservatoire communal de Knokke-le-Zoute est fier et heureux de vous interpréter la première et unique symphonie en ré mineur de Nicolas Sépolosowsky … Ces trois artistes de talent vous interprèteront cette oeuvre avec une dextérité déconcertante… Mais il y a des jours où rien ne se passe comme prévu ! +33 6 10 85 62 11 FDFR88

Rue principale Mairie Deycimont / Salle communale Deycimont

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Deycimont, Vosges Autres Lieu Deycimont Adresse Rue principale Mairie Deycimont / Salle communale Ville Deycimont lieuville Rue principale Mairie Deycimont / Salle communale Deycimont