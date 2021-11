Montmorillon médiathèque de Montmorillon Montmorillon, Vienne Spectacle “Trio des mômes” médiathèque de Montmorillon Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

médiathèque de Montmorillon, le mercredi 1 décembre à 15:30

Un tapis en moumoute, des sons comme des gouttes d’eau sur la chaleur de l’enfance. Puis trois personnages émergent entre ordinaire et extraordinaire. Elles jouent de leurs voix, de leurs corps, de leurs instruments, elles jouent avec la poésie de l’enfance, son humour, sa petite folie. Tous embarquent dans le train où vont les choses, billet pas cher, destination bien connue…… bonheur garanti. Le miracle de la musique opère dans les oreilles écarquillées de ces quelques mois de vie. Plaisir unique dans les deux camps ! (Durée : 40 min)

Gratuit – Sur inscription – Pass sanitaire pour les + de 12 ans

2021-12-01T15:30:00 2021-12-01T16:30:00

