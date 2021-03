La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 72400, La Ferté-Bernard SPECTACLE « TOUS LES JOURS C’EST LA MÊME COMÉDIE » La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: 72400

La Ferté-Bernard 72400 Adaptation de « la poche Parmentier » de Georges Perec par Joffrey Carré.

Clémence Mercier, David Le Roch, Maïlis Dupont, Marie-Laure Thébault

