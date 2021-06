Spectacle Tierra Efimera – collectif Terron Grange dîmière, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Villages du Lac de Paladru.

Grange dîmière, le samedi 18 septembre à 18:30

Entre architecture éphémère et chorégraphie picturale, ici la terre s’exprime au niveau plastique. Une seule et même matière dans divers états : liquide, projetée, étalée, caressée, effacée, tracée ou déployée sur l’arrière de l’écran qui est ainsi transformé en écritoire géant d’un nouveau lyrisme créatif et de suggestifs fantasmes colorés. D’une troublante sensualité, le spectacle joue de la fusion entre peinture et cinéma, dessin animé et chorégraphie, théâtre d’ombres et création graphique. Tierra Efímera n’est pas un spectacle narratif, ce qu’implique forcément que chacun fabrique sa propre histoire.

Une mise en scène de la matière terre. Derrière un écran, éclairé par une lumière rasante, se déploie durant 20 mn l’activité de trois acteurs manipulant avec dextérité un même matériau, la terre.

Grange dîmière Route de la grange dimière, Le Pin 38730 Villages du Lac de Paladru Le Pin Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:15:00