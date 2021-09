Spectacle : “The End is Nigh” – Jeudi 23 septembre La Grainerie, 23 septembre 2021, Balma.

Spectacle : “The End is Nigh” – Jeudi 23 septembre

La Grainerie, le jeudi 23 septembre à 20:30

Vous – Montagne de verre fakir – Il – Équilibristes – Tu – Talons – Pneu – Pieds nus – Manuel de survie – Nous – Corps enlacés – Fil en pente – Des fleurs ballons – Lui – Vendeur de fin du mon – Caddies – Élégance assurée – Elle – Corps qui supportent – Noir et couleurs vives – Tu – Technologies innovantes – Langues non comprises – Nous – Imperméables sans pluie – Nudité Lui – Des choses qui volent – Et des choses qui tombent – Je tartine, tu tartines, il tartine, nous tartinons. _Diabolo – Moi – Épée avalée – Grilles pains intelligents – Âmes errantes – Vous – Trapéziste – Nous – Corps amoureux – Langues comprises – Chaises et la perche – Chanteuse – Chien sans tête – Nous – Âmes réinventées_ Nous sommes au bord de la fin C’est l’atmosphère d’une “apocalypse” imminente, atmosphère à la fois menaçante et absurde – où tout est possible, de manière ultime. C’est l’apocalypse du monde que l’on connaît, de la société humaine – et de l’humain. C’est l’apocalypse des cadres qui on été crées pour que l’on puisse vivre normalement. Quand le futur est presque mort et que le présent est décousu face à son absurdité… Pour combien de temps allons-nous encore nous voiler la face ? Tout est foutu, mais tout n’est pas perdu. _Projet bénéficiaire du Fonds de Création du projet de coopération transfrontalière Travesía – Pyrénées de cirque, cofinancé par le Fonds Européen de développement régional (FEDER)._ **15/12/9 €** **création 2021** **> 8 ans** **1h20** [**labarqueacide.wixsite.com/website-1**](https://labarqueacide.wixsite.com/website-1)

Sur réservation

Par la compagnie “La Barque Acide”

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne



