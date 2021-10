Spectacle sur Glace : Il était une fois l’Alsace Colmar, 4 décembre 2021, Colmar.

Spectacle sur Glace : Il était une fois l’Alsace 2021-12-04 – 2021-12-04

Colmar Haut-Rhin

EUR Pendant toute leur enfance, Lucette et Antoine, deux jeunes villageois d’Eguisheim ont été bercés d’histoires fascinantes…Des histoires d’Alsace, que leur contait leur grand-père chéri. Un soir d’hiver, alors que les deux enfants partagent nostalgie et tristesse, un personnage étrange jaillit à leur côté.

Qui est-ce donc ? Mais oui, c’est…c’est l’Âme de l’Alsace, en personne !

Ce personnage enchanteur leur propose un défi hallucinant : un voyage dans le Temps, un retour dans l’histoire de l’Alsace, où promis, ils retrouveront les plus grands héros de leur enfance et revivront en live les grandes aventures de l’histoire alsacienne…

Les voilà entraînés dans le sillage de cette créature enchanteresse, dans une vertigineuse immersion historique et vers une improbable course au Graal alsacien !

Les fresques féériques, les rencontres improbables, les coups de théâtre vont s’enchaîner…

Qu’adviendra-t-il de nos trois héros ? Réussiront ils leur folle aventure ?

Un conte de Noël magique. Un spectacle sur glace total. Pour les petits et les grands !

