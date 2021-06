Valence Valence Drôme, Valence Spectacle « Sous les papiers… La plage » Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Spectacle « Sous les papiers… La plage » Valence, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Valence. Spectacle « Sous les papiers… La plage » 2021-07-05 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-05 LADAPT Le Safran 73 boulevard Tézier

Valence Drôme Les aventures abracadabrantes d’un doux rêveur au travail. Un spectacle acrobatique et burlesque sur fond de magie…

