Spectacle – Sorcières et autres bestioles

Pontarlier

Spectacle – Sorcières et autres bestioles 2021-11-05 17:30:00 – 2021-07-04 18:30:00

Pontarlier Doubs Pontarlier EUR 0 De 17h30 à 18h30.

Proposé par la Médiathèque de Pontarlier.

Ce soir, c’est un festin au manoir de la sorcière ! Un spectacle monstrueusementfarfelu autour des personnages emblématiques de l’univers horrifique. Pour toutes celles et tous ceux qui aiment bien se faire peur !

Entrée libre. mediatheque@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 81 37 http://www.mediatheque.ville-pontarlier.fr/ De 17h30 à 18h30.

dernière mise à jour : 2021-09-29

