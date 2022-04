Spectacle “Sandy et le vilain Mc Coy” Richemont, 28 mai 2022, Richemont.

Spectacle "Sandy et le vilain Mc Coy" Richemont

2022-05-28 – 2022-05-28

Richemont Seine-Maritime

18h00 – Rendez-vous à la salle des fêtes pour admirer un spectacle familiale donné par la compagnie « Acid Kostik » – Durée : 1h00 – Gratuit – Tout public à partir de 5 ans

Un Western oublié, révolutionnaire, unique en son genre, avec des méchants, des colts et des chevaux.

Les frères ampoules nous proposent une projection holographique révolutionnaire.

Une chose est sûre, les frères Ampoules ne sont pas des lumières… Tony, Dylan et Jacky n’en sont pas moins des virtuoses du boniment, des princes de l’arnaque. Leur nouvelle attraction ? La projection en 3D augmentée d’un chef d’œuvre incontournable du cinéma : Sandy et le vilain Mc Coy. Un western oublié, révolutionnaire, unique en son genre, avec des méchants, des colts et des chevaux.

Sandy et le Vilan Mc Coy est un spectacle participatif plein d’improvisations et de surprises où chaque représentation est unique !

Venez nombreux !

Infos : 06 74 46 66 76 (Elodie) – 06 80 73 76 78 (Samuel)

Mairie de Richemont : 02 35 93 73 17

Richemont

