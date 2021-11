Tonnerre Tonnerre Tonnerre, Yonne Spectacle « Rimbaud, la quête du soleil » – Tonnerre Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne

Spectacle « Rimbaud, la quête du soleil » – Tonnerre Tonnerre, 27 novembre 2021, Tonnerre. Spectacle « Rimbaud, la quête du soleil » – Tonnerre Tonnerre

2021-11-27 – 2021-11-28

Tonnerre Yonne Tonnerre Tonnerre Spectacles vous propose deux représentations de « Rimbaud, la quête du soleil » les 27 et 28 novembre au Cinéma Théâtre de Tonnerre. Samedi à 21h, dimanche à 15h. Réservations à l’Office de Tourisme de Tonnerre ou sur Billet Réduc. +33 3 86 55 14 48 https://www.billetreduc.com/ Tonnerre Spectacles vous propose deux représentations de « Rimbaud, la quête du soleil » les 27 et 28 novembre au Cinéma Théâtre de Tonnerre. Samedi à 21h, dimanche à 15h. Réservations à l’Office de Tourisme de Tonnerre ou sur Billet Réduc. Tonnerre

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Tonnerre, Yonne Autres Lieu Tonnerre Adresse Ville Tonnerre lieuville Tonnerre