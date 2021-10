Davézieux Davézieux Ardèche, Davézieux Spectacle pour enfants “La magie des couleurs” Davézieux Davézieux Catégories d’évènement: Ardèche

Davézieux

Spectacle pour enfants “La magie des couleurs” Davézieux, 28 octobre 2021, Davézieux. Spectacle pour enfants “La magie des couleurs” 2021-10-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-28 10:30:00 10:30:00 Place des Anciens Combattants Médiathèque de Davézieux

Davézieux Ardêche Davézieux Ardèche La Médiathèque de Davézieux accueille Gaëlle Bardin, conteuse, et vous propose deux rendez-vous pour les enfants durant les vacances de la Toussaint dont ce spectacle pour les 0-4 ans. mediatheque@davezieux.fr +33 4 75 34 32 97 dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de Tourisme Ardèche Grand Air Agence de Développement Touristique de l’Ardèche – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de l’Ardèche – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Davézieux Autres Lieu Davézieux Adresse Place des Anciens Combattants Médiathèque de Davézieux Ville Davézieux lieuville 45.25412#4.70692