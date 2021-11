Saint-Évarzec Saint-Évarzec Finistère, Saint-Évarzec Spectacle Pirates PATATE Saint-Évarzec Saint-Évarzec Catégories d’évènement: Finistère

Spectacle Pirates PATATE Saint-Évarzec, 5 décembre 2021, Saint-Évarzec. Spectacle Pirates PATATE Salle culturelle de l’Agora 3 Venelle de Ty Bras Saint-Évarzec

2021-12-05 15:50:00 – 2021-12-05 Salle culturelle de l’Agora 3 Venelle de Ty Bras

Saint-Évarzec Finistère Saint-Évarzec Dans le cadre du festival « Très tôt théâtre », la médiathèque de l’Agora vous donne rendez-vous le dimanche 5 décembre 2021 à 15h pour découvrir le spectacle Pirate Patate interprété par Le studio Fantôme.

Les places sont disponibles à la vente à la médiathèque.

Tout public à partir de 4 ans.

6€ pour les + de 12 ans (9€ hors commune)

2€ pour les enfants.

Durée du spectacle : 45 min. Salle culturelle de l’Agora 3 Venelle de Ty Bras Saint-Évarzec

