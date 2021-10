Azé Azé AZE, Saône-et-Loire Spectacle “Père Ours et autres contes de la Préhistoire” Azé Azé Catégories d’évènement: AZE

Saône-et-Loire

Spectacle “Père Ours et autres contes de la Préhistoire” Azé, 27 octobre 2021, Azé. Spectacle “Père Ours et autres contes de la Préhistoire” 2021-10-27 – 2021-10-27 Grottes Azé 135 Route de Donzy

Azé Saône-et-Loire Azé EUR Spectacle de et par Corinne Duchêne Le soir, quand le clan est rassemblé autour du feu, le chaman raconte le temps où Ciel-le-Père vivait couché sur Terre-la-Mère, la légende de cette ancêtre qui parlait aux chevaux, celle de cet ours brun qui accueillit deux jeunes orphelines…Un fascinant récit de vie empreint d’animisme, où humains et animaux se métamorphosent. Un voyage initiatique à la rencontre de nos ancêtres chasseurs et artistes de la Préhistoire.

Public : à partir de 8 ans. Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: AZE, Saône-et-Loire Autres Lieu Azé Adresse Grottes Azé 135 Route de Donzy Ville Azé lieuville 46.43853#4.76019