Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Spectacle – Pas si bêêtes les Zanimos Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Spectacle – Pas si bêêtes les Zanimos Kaysersberg Vignoble, 8 décembre 2021, Kaysersberg Vignoble. Spectacle – Pas si bêêtes les Zanimos Kaysersberg Vignoble

2021-12-08 15:00:00 – 2021-12-08 15:45:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Il était une fois un troupeau de moutons heureux. Mais quand ceux-ci commencèrent à disparaître les uns après les autres, il fallut se rendre à l’évidence : ils allaient tous y passer. Pour tous les enfants à partir de 4 ans. Jolies histoires d’animaux racontées aux enfants. +33 3 89 47 35 35 Il était une fois un troupeau de moutons heureux. Mais quand ceux-ci commencèrent à disparaître les uns après les autres, il fallut se rendre à l’évidence : ils allaient tous y passer. Pour tous les enfants à partir de 4 ans. Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble