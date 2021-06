SPECTACLE PANDÉMIQUE DE PLEIN AIR Saint-Denis-de-Gastines, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Saint-Denis-de-Gastines.

SPECTACLE PANDÉMIQUE DE PLEIN AIR 2021-09-12 14:30:00 – 2021-09-12 16:00:00

Saint-Denis-de-Gastines Mayenne Saint-Denis-de-Gastines

Contes humoristiques, chansons et poésies de Méditerranée et de Palestine avec Asma Trihan, JL Bansard et Philippe Martineau

jean-pierre.beusnard@laposte.net +33 6 19 07 05 21

