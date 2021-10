Scaër Scaër Finistère, Scaër Spectacle musical “une femme peut en cacher une autre” Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistère

Scaër Finistère Scaër Seule en scène Marie Clerquin interprète l’histoire ordinaire des violences d’un homme sur sa femme.

Des chansons évoqueront les diverses phases de la souffrance mais aussi la reconquête de soi, la joie de vivre retrouvée.

Spectacle proposé par l'Abri côtier de Quimperlé.

