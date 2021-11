Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Spectacle musical : « Tcho Tcho » | Cie Luce Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Spectacle musical : « Tcho Tcho » | Cie Luce Clermont-Ferrand, 5 décembre 2021, Clermont-Ferrand. Spectacle musical : « Tcho Tcho » | Cie Luce place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand

2021-12-05 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-05 16:45:00 16:45:00 place Sugny Chapelle des Cordeliers

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Dans le cadre de l’exposition « To flou or not to flou, un Monde Nouveau? » Road Movie vous propose le spectacle musical « Tcho Tcho » interprété par la compagnie Luce. Vous découvrirez également les œuvres de quarante artistes plasticiens. +33 6 22 50 39 76 place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse place Sugny Chapelle des Cordeliers Ville Clermont-Ferrand lieuville place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand