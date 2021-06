Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Spectacle musical jeune public : dans la tête de Titou MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Spectacle musical jeune public : dans la tête de Titou MJC de Saint-Chamond, 26 octobre 2021-26 octobre 2021, Saint-Chamond. Spectacle musical jeune public : dans la tête de Titou

MJC de Saint-Chamond, le mardi 26 octobre à 14:30

Avec celui-ci, il partage son quotidien de jeu et l’embarque dans des aventures toutes plus extraordinaires les uns des autres (d’où le prénom absurde baluchon). De l’ouest américain aux pirates, du désert saharien à la vie du souk, du champion de jonglage au pilote d’avion, Titou ne cesse de retourner sa chambre au grand désespoir de sa copine et voisine Louisette… Récit ou imagination, seul Baluchon a la réponse !!!

5€

Titou, un jeune garçon de 10 ans, passe le plus clair de son temps dans sa chambre en compagnie de son compagnon Baluchon, un ours en peluche brun. MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T14:30:00 2021-10-26T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu MJC de Saint-Chamond Adresse 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Ville Saint-Chamond lieuville MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond