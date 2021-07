Sens Sens Sens, Yonne Spectacle musical ITO de la compagnie « Le Son du Bruit » Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Spectacle musical ITO de la compagnie « Le Son du Bruit » Sens, 30 juillet 2021, Sens. Spectacle musical ITO de la compagnie « Le Son du Bruit » 2021-07-30 – 2021-07-30 Promenade des Champs Plaisants Centre social des Champs-Plaisants

Sens Yonne Sens Yonne EUR Spectacle musical tout public dès 3 ans, par la compagnie Au Son du Bruit.

Le personnage iTo nous invite dans son jardin musical. Ce qu’il aime, c’est donner à entendre et nourrir l’imaginaire…Cet « instrhumain » joue de tout son corps comme d’un instrument. iTo nous plonge dans un voyage sonore côtoyant les rives de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique du Sud, de l’Europe. On y entendra les gongs javanais, chinois ou tibétains, la Sanza, le charango, des chants polyglottes, des animaux complices dotés de sonorités surprenantes…Entrée libre dans la limite des places disponibles. animateurs.cscp@mairie-sens.fr +33 3 86 95 26 66 Spectacle musical tout public dès 3 ans, par la compagnie Au Son du Bruit.

