Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Spectacle – "Marine Briens"Le vendredi est une fête

Saint-Brieuc

Spectacle – "Marine Briens"Le vendredi est une fête 2021-08-27 19:30:00 – 2021-08-27 20:30:00 Place du Guesclin

Saint-Brieuc Côtes d’Armor [Spectacle de rue]

Ce spectacle est né de la rencontre de trois artistes aux horizons différents. Deux danseuses dont la spécialité est le tissu aérien et un jongleur maîtrisant à la perfection le maniement d’objets enflammés.

Entre prise de risque et moment de suspension dans les airs, le temps d’un instant vous serez transportés dans un univers poétique. Lucioles, lutins, papillon ou encore chrysalides, les formes se mêlent, laissent l’imaginaire du spectacle dessiner les contours d’un être reconnu. Encore créatures enchantées ou sauvages, au rythme de la musique l’histoire se créer le temps d’une parenthèse enchantée. [Spectacle de rue]

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Place du Guesclin 4 Place du Guesclin Ville Saint-Brieuc lieuville 48.51165#-2.75855