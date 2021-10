Spectacle “les Diablogues” Théâtre du Puits Manu,Beaugency, 28 novembre 2021, Beaugency.

Spectacle “les Diablogues”

Théâtre du Puits Manu, Beaugency, le dimanche 28 novembre à 16:00

LES DIABLOGUES Les célèbres Diablogues sont des véritables chefs-d’oeuvre d’humour, de poésie et de questionnement existentiel loufoque. Depuis une quarantaine d’années, ils séduisent, amusent, déroutent, interrogent et rassemblent artistes et spectateurs aux goûts littéraires les plus variés. Durée : 1h20 Morceaux choisis et interprétés par Mathieu Jouanneau et Hugo Zermati Mis en scène par Mathieu Zermati et Hugo Jouanneau Scénographiés par Marine Dupont-Canard Le spectacle est au profit de l’Association Graines d’Espérance Bénin. C’est une association reconnue d’intérêt général dont les objectifs principaux sont la scolarisation et l’aide humanitaire auprès de plusieurs villages au sud du Bénin: • Scolarisation et parrainage d’enfants et adolescents • Aide alimentaire et médicale • Accompagnement de projets villageois L’association souhaite également contribuer à une meilleure connaissance du Bénin et de sa culture à travers des actions et des évènements sur le territoire français (expositions, conférences, concerts, collectes, interventions scolaires). Actuellement, un projet d’accompagnement d’un jardin pédagogique scolaire et une cantine est en cours depuis un an. Soutenu par la Région et le Département, vous trouverez des explications supplémentaires auprès des bénévoles durant cette manifestation. Tarif unique 12€ (gratuit -de 10 ans) Contact 0687896209-0761049492

Tarif 12€(gratuit moins de 10 ans)

Les célèbres Diablogues sont des véritables chefs-d’oeuvre d’humour

Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency , Mail Beaugency La Patière Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T16:00:00 2021-11-28T17:30:00