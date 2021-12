Spectacle : Le voyage de Messaouda Mourenx, 28 janvier 2022, Mourenx.

Spectacle : Le voyage de Messaouda Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-01-28 18:30:00 – 2022-01-28 Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx

Par Layla Darwiche

« Ce matin-là, Messaouda a préparé sa pâte à pain et, en attendant que sa pâte lève, ses chaussures à la main, elle est allée marcher sur la plage ». De Jaffa à Beyrouth, ce sera le début d’un voyage dans le monde merveilleux des contes traditionnels palestiniens et libanais.D’origine libanaise, Layla puise son répertoire dans les contes traditionnels du Moyen-Orient, les Mille et Une Nuits et dans la mémoire familiale transmise par sa grand-mère « à la bouche fleurie » puis par son père.

+33 5 59 80 58 80

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

