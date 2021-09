Orléans Médiathèque Saint-Marceau Loiret, Orléans Spectacle Le Tout p’tit bal (Cie Fais pas ci, fais pas ça) Médiathèque Saint-Marceau Orléans Catégories d’évènement: Loiret

le mercredi 27 octobre à 16:00

Une heure pour apprendre des pas de danse sur des chansons de Bourvil, Maurice Chevalier etc… Reprises par nos trois compères sur de nombreux instruments divers et variés. Un spectacle interactif, avec une pincée d’humour, un peu de poésie et quelques trous de mémoire !! À partir de 3 ans (public familial), durée : 1h En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/) .

Sur réservation au 02 38 68 45 45 ou auprès des bibliothécaires.

Médiathèque Saint-Marceau 2, rue des Roses – 45100 Orléans

