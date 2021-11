Spectacle : Le Petit Musée itinérant du Noël alsacien Rouffach, 18 décembre 2021, Rouffach.

Spectacle : Le Petit Musée itinérant du Noël alsacien Rouffach

2021-12-18 – 2021-12-18

Rouffach Haut-Rhin

Dis-moi pourquoi ?

– Pourquoi nous décorons un sapin à Noël ?

– Pourquoi mangeons-nous une bûche en dessert ?

– D’où vient le père Noël ? Et les cadeaux ?

– Pourquoi nous décorons les maisons ?

– Et la couronne de l’avent ?

– C’est qui le père fouettard ?

– … etc… etc..

Autant de questions (liste non exhaustive) auxquels les gardiens du musée se feront un

plaisir de répondre de façon ludique, pédagogique et artistique.

« Visuel et sonore, le musée se visite

sous le récit et les chants passionnés de ses gardiens. »

Note d’intention des artistes

Une vitrine des traditions de Noël d’Alsace Lorraine

Une tradition est un contenu culturel qui est transmis à travers l’histoire depuis un événement fondateur ou un passé immémorial. Traditions conservées, oubliées, malmenées, ajustées, elles trouvent toutes refuge dans le petit musée de Noël, matérialisées sous forme d’objets, de symboles, de clins d’oeil, mais aussi de chansons et musiques de Noël. Ce sont autant d’éléments faisant partie de notre histoire commune et de notre patrimoine. Des plus célèbres comme « Petit papa Noël » en passant par les chansons en dialecte, elles nous réjouissent et nous réchauffent le coeur en cette période hivernale. À travers des récits et des chants les comédiens et les musiciens de l’Opus des Braves retracent l’origine et l’évolution de tous ces éléments présentés qui font la richesse de la période de l’Avent. Chaque étape est conçue comme un moment autonome et indépendant, nourri par un siècle de festivités en Grand Est.

Le temps qui passe…

Le petit musée nous invite à nous questionner sur le souvenir, la mémoire, le temps qui passe et laisse ses marques, façonnant ainsi les rituels et les croyances. Évoquant les rites païens, dans le respect strict de la laïcité, le public est invité à être l’observateur actif de la diversité des traditions d’Alsace Lorraine. Les traditions nous invitent à placer un curseur dans une chronologie entre hier et aujourd’hui. À mettre en perspective des événements dans le temps mais aussi l’espace, puisque la région Grand Est est riche de traditions particulières à influence notamment germanique.

La transmission

Ce constat étant fait, nous pouvons nous questionner sur la transmission et le sens que nous accordons à ce que nous faisons. Nous approprier ou non ces traditions de Noël. Nous questionner sur ce qui résonne en nous. Nous pouvons apporter de la profondeur à ce que nous posons. Les festivités ne sont plus une succession de rituels dénués de sens, un point esseulé, électron libre, mais bel et bien un fil tendu dans le temps et l’espace, qui se transmet de génération en génération, en pleine conscience. Les traditions permettent de créer du lien entre les membres de la famille, l’homme et la nature, l’homme et son environnement, mais aussi de comprendre. Transmettre une tradition, serait-il un acte citoyen ?

Les traditions sont vivantes. Elles n’existent que parce que nous en parlons, parce que nous les transmettons. Nous en sommes tous les passeurs, les mémoires, les vecteurs. Une tradition qui n’est pas transmise et relayée, est une tradition qui se meurt.

Pourquoi nous décorons un sapin à Noël ? D’où vient le père Noël ? Et les cadeaux ? Et la couronne de l’avent ? Autant de questions auxquelles les gardiens du musée se feront un plaisir de répondre de façon ludique. Visuel et sonore, le petit musée se visite sous le récit et les chants passionnés de ses gardiens.

Rouffach

dernière mise à jour : 2021-11-20 par