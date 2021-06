Granville Granville Granville, Manche Spectacle Le Leurre : « La Rue des Pianos » Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Spectacle Le Leurre : « La Rue des Pianos » Granville, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Granville. Spectacle Le Leurre : « La Rue des Pianos » 2021-07-17 14:00:00 – 2021-07-17 18:00:00

Du n°46 au n°2 de la rue Saint Jean, une promenade de fenêtre en fenêtre, d'où les pianos se rapprochent, d'où les voix s'échappent, d'où les touches noires et blanches tombent en cascade… Un concert itinérant pour le public, en 4 départs à heure fixe. Depuis le point accueil rue de l'auditoire, à 14h, 15h, 16h, et 17h, pour un parcours de 40 minutes environ. Réservation souhaitée pour gérer au mieux le flux de personnes, par mail ou téléphone, confirmation par retour de message.

dites@leleurre.fr +33 2 33 90 95 13 https://www.leleurre.fr/

