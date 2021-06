Spectacle Le Jardin aux Oiseaux t- Les Chanteurs d’Oiseaux Largeasse, 6 juin 2021-6 juin 2021, Largeasse.

Spectacle Le Jardin aux Oiseaux t- Les Chanteurs d’Oiseaux 2021-06-06 – 2021-06-06 Site du Rocher Branlant Le Jardin des Chirons

Largeasse 79240

Balade-concert ornitho-perchée. En complicité avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

Révélation lors des Victoires de la musique classique en 2017, les Chanteurs d’Oiseaux dialoguent avec des oiseaux dans l’écrin du Rocher Branlant. Nature et musique ne font alors plus qu’un ! Une proposition musicale et poétique qui permet d’accéder au langage prodigieux d’autres espèces vivantes. Un émerveillement garanti !

A partir de 7 ans. Suivant les conditions climatiques, adaptez vos tenues et privilégiez des chaussures confortables.

Paul Pascal – Departement de Loire-Atlantique