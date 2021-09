Spectacle “L’an 778, un miracle à Lourdes” Château fort – Musée pyrénéen, 18 septembre 2021, Lourdes.

Spectacle “L’an 778, un miracle à Lourdes”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château fort – Musée pyrénéen

Nathalie Lhoste-Clos et Bruno Spiesser à la fois conteur (euse), conférencier (ière) et comédien (ienne) vous embarquent dans une histoire millénaire à la source de notre culture pyrénéenne. Ils revisitent la légende qui va donner à la ville les codes de son blason. C’est une représentation, en déambulation, entre l’Histoire et la légende sous les thèmes de la tolérance religieuse, des croyances, des convictions et de l’intégration. Décalage, dérision et force de conviction sont au rendez-vous. _Roger Daguerre l’archiviste local spécialiste des légendes pyrénéennes et Béatrice Desmoulins universitaire médiéviste de renom se retrouvent ensemble au château de Lourdes dans l’intention de faire une conférence sur l’histoire du blason et l’origine du nom de la ville. A travers la légende de Mirat, chef sarrasin tenant le château et résistant au siège de Charlemagne : Un poisson lâché par un aigle tombe dans l’enceinte. Se sentant protégé, Mirat se convertira au christianisme et gardera son bien. Toute une époque est révélée. Un siège éprouvant, un miracle, une conversion : Où est la part de vérité et où est la part d’invention ? Mais chacun a sa propre façon de raconter, sa propre version du récit. Chacun veut l’emporter sur l’autre. Ils divergent, se confrontent, se tiraillent, s’associent enfin pour faire revivre les principaux protagonistes : la rivière, un château, l’aigle, le poisson, le roi Charlemagne, Mirat le sarrasin, l’évêque Turpin et autres personnages de chaque camp._ Durée : 1h Réservation conseillée au 05 62 42 37 37

Réservation conseillée, pass sanitaire obligatoire

La Compagnie Théâtre Fébus revisite l’histoire et la légende de Charlemagne.

Château fort – Musée pyrénéen 25 rue du fort 65100 Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées



