Spectacle « La Vendita dell'Aria (La Vente de l'Air) » 2021-08-05 18:30:00 – 2021-08-05 21:00:00

Carolles Manche Carolles

Carolles Manche Carolles Dans un tourbillon d’émotions les personnages vous feront vibrer au rythme de leurs chants, acrobaties, danses et combats.

Un spectacle de théâtre tout public qui vous fera voyager dans le monde rocambolesque de la Commedia dell’Arte.

