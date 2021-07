Thue et Mue Thue et Mue Calvados, Thue et Mue Spectacle : « La liesse » Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’évènement: Calvados

Thue et Mue

2021-07-26 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-30
place des canadiens Bretteville l'Orgueilleuse

Thue et Mue Calvados Thue et Mue La compagnie normande Caravelle Project sera en résidence pour « La Liesse » : un spectacle participatif, immersif et intergénérationnel.

Il s’inspire du Décameron de Boccace, qui raconte, en Italie au XIVème siècle, la fuite de dix jeunes gens loin de la peste pour se réfugier dans une demeure à la campagne en dehors de Florence. Au cours de leur séjour ils partageront cent histoires.

À l’instar des personnages du Décameron, l’équipe artistique restera deux semaines au Studio à Thue et Mue et proposera d’explorer une dizaine de ces histoires avec plusieurs moments d’ouvertures au public.

Ce seront des temps d’échange sur le projet à travers une expérience ludique et artistique qui pourront avoir des conséquences sur le spectacle … Si vous voulez en savoir plus, venez les rencontrer !

