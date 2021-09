Salagnac RDV devant la mairie Dordogne, Salagnac Spectacle “La cité silencieuse” RDV devant la mairie Salagnac Catégories d’évènement: Dordogne

Salagnac

Spectacle “La cité silencieuse” RDV devant la mairie, 17 octobre 2021, Salagnac. Spectacle “La cité silencieuse”

RDV devant la mairie, le dimanche 17 octobre à 18:00

A l’aube de la Seconde Guerre mondiale, Strasbourg est évacuée. Les hospices civils sont accueillis en Dordogne, dans la cité de Clairvivre. Ce spectacle de théâtre d’ombres est basé sur l’ouvrage de l’historien Christophe Woehrle. Il est porté par une troupe amateure, constituée de résidents du foyer d’hébergement, d’habitants de la commune et de médiateurs culturels. A partir de 10 ans. Tout public.

Entrée libre, gratuit

Journée organisée par le Pays d’art et d’histoire, en partenariat avec la Maison de l’architecture du Limousin, l’Etablissement Public Départementalde Clairvivre et la commune de Salagnac RDV devant la mairie Cité de Clairvivre Salagnac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T18:00:00 2021-10-17T18:20:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Salagnac Autres Lieu RDV devant la mairie Adresse Cité de Clairvivre Ville Salagnac lieuville RDV devant la mairie Salagnac