**Spectacle « Korokoro »** **Par la Cie La Rivière qui marche** Un petit hérisson se promène dans la nature. Il rencontre toutes sortes d’animaux et d’insectes. À la fin de sa promenade initiatique, le hérisson est méconnaissable ! C’est alors qu’arrive une souris, qui entreprend de le libérer de tout ce fouillis… et qui montrera que le petit animal n’est pas ce que l’on croit ! Cette pièce poétique où se mêlent danse, musique, texte et vidéo est née du désir de créer pour les tout-petits. Les cinq tableaux à l’origine de la mise en scène sont tirés du livre de l’illustratrice rémoise Émilie Vast «KOROKORO» et les textes sont extraits de « Zanguezi et autres poèmes » de Vélimir Khlebnikov, auteur russe du tout début du XXème siècle. Un moment de pure poésie à partager avec les tout petits ! **En partenariat avec la Médiathèque municipale.** **Dès 18 mois, durée 36 mn.** Réservations au 03 20 61 01 46

Tarifs : 6 et 4€, sur présentation du pass sanitaire

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



2021-10-24T17:00:00 2021-10-24T17:36:00