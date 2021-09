Spectacle : Kean Auditorium Niedermeyer, 19 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Kean

Auditorium Niedermeyer, le mardi 19 octobre à 20:30

Début du XXe siècle : le comédien Kean triomphe chaque soir sur la scène du Théâtre Royal de Druny Lane où le tout Londres vient l’acclamer. Deux femmes l’aiment : la comtesse Elena, épouse de l’ambassadeur du Danemark et Anna Damby, jeune bourgeoise dévorée par l’envie de brûler les planches. Mais derrière le comédien brillant et plébiscité, Kean est un homme excessif, fragile, couvert de dettes, faisant fi des conventions et de la morale. Qui est-il au fond ? Où est le comédien ? Où se cache l’homme ? Quand l’acteur s’arrête-t-il de paraître ? C’est la vie de l’acteur Edmund Kean qui inspira Alexandre Dumas, puis, bien plus tard, Jean-Paul Sartre, avec une adaptation en 1953. Dans une profusion de couleurs et d’émotions où le comique et le tragique se côtoient sans vergogne, tous les plus grands thèmes y sont abordés : la quête d‘absolu, le donjuanisme, le pouvoir, la folie, le rôle de l’artiste dans la société… « Comment rester fidèle à ses engagements, à son éthique fondamentale ? Comment plaire autant que nécessaire au Prince et aux puissants qui nous gouvernent, tout en gardant son intégrité ? », écrit Alain Sachs. Une pièce qui mêle l’imaginaire et le romanesque de Dumas à la profonde réflexion d’un Sartre sans aucun tabou. _« Les 8 comédiens sont extrêmement talentueux avec une mention très spéciale à Alexis Desseaux qui interprète avec brio un Kean tout en démesure ! Oscillant du tragique au comique avec une facilité déconcertante, il est brillant ! Une très belle pièce où extravagance et précision font très bon ménage… »_ SortiZ _« Dans les ravissants costumes de Pascale Bordet, la troupe se régale de cette exploration haute en couleur des abîmes de son métier. Jeune débutante intrigante, épouse noble et adultère, aristos excentriques et dépravés : le tableau joliment inquiétant est délicieux… »_ Télérama

Découvrez cette pièce écrite par Alexandre Dumas et adaptée par Jean-Paul Sartre.

Auditorium Niedermeyer 11-13 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:30:00 2021-10-19T22:00:00