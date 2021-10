Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg SPECTACLE JIM MORRISON UN POÈTE AMÉRICAIN Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg Moselle Spectacle musical dans le cadre du Festival Sarrebourg en scène, par la compagnie de l’Ourdi. Une balade musicale et poétique dans l’univers de Jim Morrison, disparu il y a 50 ans. Buvette sur place (une boisson est comprise dans le prix de chaque billet). Pass sanitaire obligatoire. Renseignements et réservation au 06 83 19 31 98 / http://www.en-musique.fr Sarrebourg en scène dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Lieu Sarrebourg Adresse Espace le Lorrain 43 Avenue Poincaré Ville Sarrebourg