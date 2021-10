Blaison-Saint-Sulpice Blaison-Saint-Sulpice Blaison-Saint-Sulpice, Maine-et-Loire SPECTACLE JEUNE PUBLIC ROND-ROND – CIE PIMENT, LANGUE D’OISEAU Blaison-Saint-Sulpice Blaison-Saint-Sulpice Catégories d’évènement: Blaison-Saint-Sulpice

Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire Blaison-Saint-Sulpice Présentation du spectacle : Rond-Rond de la Cie Piment langue d’oiseau “Au commencement était le rond,

Dans le giron,

De la maman bidon.

Ciel et terre en caméléon,

Bonheur absolu dans ce tourbillon,

Explosion, éclosion, fusion.

Philosophie du rond sans fond.

Jongler avec les sons,

Tracer avec le crayon,

Buller avec passion.

Et puis la transformation,

L’émancipation

Pour ne pas tourner en rond

Comme un poisson.

Fuir le ronron

Faire un bond, plonger au fond

Spectacle physique et philosophique pour les grands, les petits, les tout-petits et les embryons." Réservation obligatoire Participez en famille au spectacle Rond-Rond à Blaison Saint Sulpice ! blaison.culture@orange.fr +33 6 75 53 03 19

Détails Catégories d’évènement: Blaison-Saint-Sulpice, Maine-et-Loire Autres Lieu Blaison-Saint-Sulpice Adresse Salle S.Chauveau 17 Rue Thibaut de Blaison Ville Blaison-Saint-Sulpice lieuville 47.40071#-0.37153