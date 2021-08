Spectacle Jeune Public, Fable Initiatique « Le prince sans rire » L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 2 octobre 2021, Menton.

Spectacle Jeune Public, Fable Initiatique « Le prince sans rire » par la compagnie Dessous de Scene Une fable sur la différence, la beauté de l’âme et le pouvoir de l’amour. Il était une fois un prince fort beau mais pourvue d’un caractère de “cochon”. C’était pour lui la seule façon d’exister et surtout de ne pas s’ennuyer. La vie décide de lui faire payer sa mauvaise humeur en mettant sur sa route un drôle de personnage qui va lui jeter un terrible sort : plus il sera méchant avec autrui et plus il deviendra laid. Sur inscription **à partir de 7 ans.**

Gratuit, sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoire pour les accompagnants

