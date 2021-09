Orléans La Maison des Arts et de la Musique Loiret, Orléans Spectacle jeune public “Ciboulo et Pollux découvrent le temps” La Maison des Arts et de la Musique Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Spectacle jeune public "Ciboulo et Pollux découvrent le temps"

La Maison des Arts et de la Musique, le dimanche 3 octobre à 15:30

Ciboulo et Pollux est un **spectacle théâtral, musical, ludique et pédagogique** sur la notion du temps. Il se veut aussi **interactif** en invitant régulièrement les enfants à les aider et à partiper aux chansons. Le professeur Ciboulo et son fidèle Pollux, essaient de mettre au point une machine **à explorer le temps**. Evidemment les premiers essais ne vont pas se passer comme prévu. Les deux personnages vont alors entrainer le public à différentes époques : préhistoire, moyen-âge, époque 1900, conquète spatiale et enfin le futur. Chaque époque visitée sera l’occasion de se poser des questions : Les hommes ont-ils pu rencontrer les dinosaures ? Y’avait-il des brosses à dents au moyen-âge ? Qui a marché pour la première fois sur la lune ? Quand et où a été fabriqué la première voiture à essence destinée au grand public ? Quelle trace de nous laisserons-nous dans le futur ?

Tarif unique : 6 € par personne – UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

"Ciboulo et Pollux découvrent le temps" est un spectacle ludique, interactif et pédagogique sur le thème du temps pour le jeune public à partir de 5 ans.

2021-10-03T15:30:00 2021-10-03T16:30:00

